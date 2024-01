Condividi

MADDALONI (Caserta) – Quarto appuntamento del 2024 con la trasmissione radiofonica “Dietro l’Angolo”. Il prossimo appuntamento è previsto sabato 3 febbraio 2024 alle ore 11, trasmissione divisa in due parti.

Carlo Scalera, fondatore e conduttore di “Dietro l’Angolo” su New Radio Network, nella prima parte, sarà affiancato dal giornalista de Il Mattino Giuseppe Miretto, nell’intervistare l’Assessore alla Cultura del Comune di Maddaloni Caterina Ventrone e il Fondatore e Diretto della Banda Sinfonica di Maddaloni il Maestro prof. Luigi Pascarella ed ancora Giulio Farina che verrà a raccontare il Carnevale maddalonese 2024. Immancabile sarà il collegamento prealpino da Busto Arsizio, con il #cronistoricomaddalonese Michele Schioppa.

Nel corso della seconda parte interverrà il dott. Pierluigi Renga, già ospite in passato della Radio in altre vesti, che interverrà in qualità di socio fondatore dell’Associazione Nazionale Pizza Lovers (ANPL) che è un’ Associazione di Promozione Sociale (APS) nata il 19 dicembre 2023 in Pozzuoli, dall’idea e dalla volontà di un gruppo di persone, con la finalità di creare un ente in cui qualsiasi Pizzaiolo Amatoriale possa riconoscersi e al quale poter fare ricorso per Condividere la propria Passione. Lo scopo dell’associazione, infatti, è quello di Condividere, Confrontarsi, Aiutarsi, Ritrovarsi, Divertirsi, nel rispetto di ogni individualità, dove ognuno può sentirsi parte integrante di una comunità e contemporaneamente promuovere i propri percorsi individuali che ha già intrapreso. Un progetto dove coinvolgere tutti aggiungendo valore ad ogni singola persona. In questa associazione ognuno si sente parte integrante del Progetto e partecipa in modo proficuo alle attività. I Soci Fondatori sono Antonio Reppucci, Fabio Sconduto, Pierluigi Renga, Crescenzo Guardascione, Vincenzo Stabile, Michele Ascolese, Pasqualino Lenzuolo. Il Presidente è Pasqualino Lenzuolo, il Vicepresidente è Reppucci Antonio, il Segretario è Sconduto Fabio, il Tesoriere è Renga Pierluigi e i consiglieri sono: Losavio Gianni, Ascolese Michele, Stabile Vincenzo. Sabato 3 febbraio verrà raccontata l’organizzazione del primo evento inaugurale con finalità di promozione del fenomeno pizza che si terrà il 10 marzo a Parolise (AV) con musica in filodiffusione, somministrazione della pizza realizzata dai soci e momenti di descrizione delle radici storiche della pizza. A parlarne in studio con Carlo Scalera ci sarà Pierluigi Renga (tesoriere) mentre interverranno Via Skype Il Presidente Lenzuolo Pasqualino, Il Vicepresidente Reppucci Antonio e il consigliere Losavio Giovanni.

La trasmissione sarà sia via FM campano che via web e con app nazionale nonché sarà attivo il telefono per domande e interventi in diretta, basterà comporre il numero 0823 405666.

Sabato 3 febbraio 2024, l’appuntamento sarà in onda sulla frequenza 89,9 MHz dalle ore 11 e circa fino alle ore 13.00 circa, a seconda degli interventi interni ed esterni.

Alla regia il costante impegno, libero e volontario e la professionalità di Enzo Pace, di Antonio Sferragatta e di Nello Iorio consentirà la riuscita della trasmissione.

Come di consueto per ascoltare la trasmissione è sufficiente sintonizzarsi in FM sui 89,90 mhz o in streaming su www.newradionetwork.com , dove è possibile seguire anche il live video o attraverso la pagina social face book "new radio network official" al link https://www.facebook.com/NewRadioNet /, con diretta streaming audio/video, mentre chi vuole può intervenire con post sul gruppo social "Dietro l'Angolo" di cui al link https://www.facebook.com/groups/145565835622779/ e telefonando allo 0823 405666.

È possibile, inoltre, scaricare la App New Radio Network che consentirà di ascoltare la diretta dal proprio cellulare.