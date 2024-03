2 minuto di lettura

MADDALONI (Caserta) – Puntuale torna l’appuntamento mattutino del sabato mattina con il microfono di Carlo Scalera. Questa volta, sabato 16 marzo si terrà la trasmissione radiofonica “Dietro l’Angolo” ospiterà in diretta nella prima parte l’Assessore Annarita Santangelo e nella seconda parte l’ex consigliere regionale Vincenzo Viglione.

Alle ore 11 Carlo Scalera, fondatore e conduttore di “Dietro l’Angolo” su New Radio Network, sarà affiancato dal giornalista de Il Mattino Giuseppe Miretto. Immancabile sarà il collegamento prealpino da Busto Arsizio, con il #cronistoricomaddalonese Michele Schioppa.

Nella prima parte della trasmissione sarà in studio Annarita Santangelo, Assessore con delega alla Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Pari Opportunità del Comune di Maddaloni. Con lei sarà possibile trattare le delicate tematiche della sua delega.

Nella seconda parte della trasmissione, dalle ore 12, interverrà l’ex consigliere regionale Vincenzo Viglione per parlare di legalità e bellezza. Parlerà del tema della Bellezza, da difendere e far conoscere per costruire insieme percorsi di pace e legalità, e questo avverrà dopo aver raccontato alle ragazze e i ragazzi dell’ISISS “E. Mattei” di Aversa in una nuova mattinata di formazione attraverso il ricordo della figura di Peppino Impastato. Lo stesso, prosegue così il cammino di avvicinamento al grande appuntamento del 19 marzo che vedrà tutti insieme per le strade di Casal di Principe per celebrare il 30mo anniversario della scomparsa di don Peppe Diana.

La trasmissione sarà sia via FM campano che via web e con app nazionale nonché sarà attivo il telefono per domande e interventi in diretta, basterà comporre il numero 0823 405666.

Sabato 16 marzo 2024, l’appuntamento sarà in onda sulla frequenza 89,9 MHz dalle ore 11 e circa fino alle ore 13.00 circa, a seconda degli interventi interni ed esterni.

Alla regia il costante impegno, libero e volontario e la professionalità di Enzo Pace, di Antonio Sferragatta e di Nello Iorio consentirà la riuscita della trasmissione.

Come di consueto per ascoltare la trasmissione è sufficiente sintonizzarsi in FM sui 89,90 mhz (il sito www.newradionetwork.com è in manutenzione), ed è possibile seguire anche il live video o attraverso la pagina social face book “new radio network official” al link https://www.facebook.com/NewRadioNet /, con diretta streaming audio/video, mentre chi vuole può intervenire con post sul gruppo social “Dietro l’Angolo” di cui al link https://www.facebook.com/groups/145565835622779/ e telefonando allo 0823 405666.

È possibile, inoltre, scaricare la App New Radio Network che consentirà di ascoltare la diretta dal proprio cellulare.

