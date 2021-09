S.U.D X L’ITALIA alle amministrative Benevento, Caserta, Sant’arpino, Santa Maria Capua Vetere

Condividi

S.U.D. PER L’ITALIA C’È!!

S.U.D. PER L’ITALIA parteciperà alle prossime elezioni amministrative sia in coalizione, con o senza il proprio simbolo, appoggiando candidati civici e progetti che puntano all’innovazione della politica odierna.

Saremo presenti e daremo supporto ai candidi di: Caserta, Santa Maria Capua Vetere, Sant’Arpino e Benevento.

Sosteniamo questa scelta perché la lista e il programma politico sono frutto di un ricco dibattito e percorso cittadino avviato da molto tempo, fondamentali per riportare come protagonisti della scena politica i cittadini, e non le solite “persone” della vecchia e distante politica italiana.

Siamo e saremo sempre pronti a supportare coloro che stanno affrontando la grave crisi economica che persiste nei nostri territori, disoccupati e precari sviliti dalla ricerca infruttuosa di vita dignitosa, cittadini privati di spazi verdi, abbandonati da tutte le diverse classi dirigenti, da strutture e servizi pubblici, migliaia di emarginati e nuovi poveri hanno bisogno di alternative anche nel voto.

Conosciamo bene i percorsi privati e politici dei nostri candidati, condividiamo le loro battaglie e saremo con loro per vincerle; la nostra subalternità alle amministrazioni di destra, centro e sinistra, vecchi o che si spacciano per “Nuovi”, sarà veramente pronta ad ascoltare tutti i cittadini senza fare distinzioni.

Noi scegliamo i progetti e le persone su quello che possono dare ai progetti sociali e alla comunità. Scegliamo in base alla visione del cambiamento e alla purezza della persona.

A Santa Maria Capua Vetere sosteremmo il candidato a Sindaco Raffaele Aveta. L’Avv. Aveta è un professionista serio e competente con una grande conoscenza ed esperienza sul territorio, impegnato da sempre in opere e battaglie dedicate al prossimo. Vuole il rilancio e il benessere della sua città e dei suoi concittadini. Crede fortemente nel cambiamento, e il suo annuncio di rinunciare al compenso da Sindaco in caso di vittoria ci rende orgogliosi di lui. Ringraziamo inoltre pubblicamente l’avvocato Aveta per aver dato la possibilità alla nostra associazione di presentarsi come lista, e di averci dato la possibilità di costruire fattivamente il suo programma politico.

Sulle caratteristiche di Aveta, abbiamo identificato in Raffaele Giovine il sindaco da supportare nella città di Caserta. Una città che negli ultimi anni è sempre più in declino, mentre Giovine è sempre stato impegnato in prima linea nel recupero della stessa. Lui è il nuovo, è il buono della comunità, è il sogno dei giovani in politica. Un ragazzo che ha a cuore il bene e il rilancio della sua città. Sempre disponibile ad ascoltare i cittadini e i loro bisogni. Giovine, avrà il totale supporto da parte del nostro gruppo.

Saranno presenti inoltre anche i nostri amici Aniello Di Santillo e Teresa Morone.

Aniello Di Santillo, giovane e pieno di voglia di fare, sta incentrando la sua campagna elettorale sul rilancio delle politiche giovanili e delle periferie del suo comune Sant’Arpino. Un giovane di buone speranze che mette in campo tanta passione e la voglia di essere protagonista di un rilancio politico. Si presenta per la carica di consigliere con il sogno di poter mettere al servizio della comunità le sue energie.

Teresa Morone rappresenta la passione per la politica. È da sempre impegnata nel sociale nel difendere i diritti delle donne, alla protezione degli animali e del verde. Si presenterà per la carica di consigliere nel comune Benevento tra le file dei Verdi e PER. Una donna caparbia, forte, determinata e sempre disponibile per tutti.

Il sogno del cambiamento inizia da qui.

Il direttivo di S.U.D. per l’Italia.

