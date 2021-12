S.Maria C.V., Crisileo: “Finalmente ripristinato il bollettino covid in citta’ ”

Condividi

Finalmente è stato ripristinato il bollettino quotidiano sull’aggiornamento Covid in città, grazie alle sollecitazioni del consigliere comunale Italo Crisileo che in IV commissione riveste l’incarico di Vicepresidente. “A mio parere – ha riferito il consigliere Crisileo – non è giusto abbassare la guardia, l’attenzione deve rimanere alta. Il bollettino sui contagi giornalieri in città è utile, in questo modo si incrementa la sensibilizzazione rispetto al fatto che purtroppo il Covid è una presenza costante. Rivolgo un appello a tutti i cittadini sammaritani – continua il consigliere comunale – che hanno sempre mostrato grande responsabilità affinché in vista del periodo natalizio mantengano alta l’attenzione sui comportamenti individuali e collettivi, riducendo il più possibile i momenti di aggregazione in luoghi chiusi, soprattutto in presenza di soggetti non ancora vaccinati. In particolare, i giovani, che in questo momento sono i più esposti al contagio, durante le prossime vacanze sono chiamati ad evitare assembramenti e ad usare le mascherine anche all’aperto, ove è obbligatorio. Infine, voglio ringraziare l’assessore De Iasio che è stata tempestiva nell’accogliere la richiesta di ripristino del bollettino, effettuata dalla IV commissione consiliare.” Il gruppo targato Aveta continua a dimostrare con i fatti la sua capacità di incidere sull’azione amministrativa cittadina.