2 minuto di lettura

Condividi

“Lo conoscevo appena [Russell Crowe]. Ero un suo grande fan, e ho sempre sognato un giorno di lavorare con lui. Certo non avrei mai immaginato che saremmo finiti insieme in una commedia con un’ape gigante che parla e fuma, e delle sirene [The Nice Guys].”

E fu davvero un piacere vederli in quel film…

Ma oltre al grande cinema, parleremo di due inciuci della notte degli Oscar 2024 con Ryan Gosling.

Bello, simpatico, sensibile, questo attore ha interpretato i ruoli più diversi dall’avvocato in gamba e onesto, all’addetto stampa e infine a Ken in Barbie.

“Ha iniziato la sua carriera da bambino, prima come membro del Mickey Mouse Club poi come interprete di serie televisive, tra cui Young Hercules. Ha debuttato sul grande schermo nel 2000 facendosi conoscere grazie ai film Il sapore della vittoria – Uniti si vince, Formula per un delitto e The Believer, ottenendo il successo internazionale grazie al film romantico Le pagine della nostra vita. Nel 2006 riceve le lodi dalla critica sua interpretazione in Half Nelson, per il quale è stato candidato al Premio Oscar al miglior attore. I suoi successivi ruoli includono la commedia Lars e una ragazza tutta sua, il dramma Blue Valentine, la commedia Crazy, Stupid, Love, il dramma politico Le idi di marzo, il thriller Drive e Come un tuono. Nel 2014 debutta alla regia con il film Lost River mentre nel 2017 è il protagonista di Blade Runner 2049 diretto da Denis Villeneuve.

Per la sua interpretazione nel film musicale La La Land si è aggiudicato il suo primo Golden Globe e ha ricevuto la sua seconda candidatura agli Oscar come miglior attore protagonista. Nel 2023 ha interpretato il ruolo di Ken nel film Barbie, per il quale ha ricevuto la sua terza candidatura per l’Oscar al miglior attore non protagonista.” Wikipedia

Ed è con Ken che ci ha stupito. Sì, perché è riuscito a renderlo così come lo immaginano le bambine di più generazioni; non frivolo, ma autenticamente glamour!

Ryan ha delle collaboratrici esclusive, la moglie Eva Mendes e le loro due figlie.

“È stato fantastico”, ha rivelato la star di Barbie a People. “È stato così divertente perché sono venute alla prova generale il giorno prima e quindi erano in prima fila.Mi hanno dato alcuni consigli e appunti, tutti ottimi”, continua. “Sono state una parte così importante per me per questo film… è stato innanzitutto l’interesse delle mie ragazze per Barbie e il disinteresse per Ken a farmi entrare in questo personaggio. È stato bello averle lì alla fine”.

Lui è stato tra i protagonisti della notte degli Oscar 2024 e nella sua interpretazione canora “I’m Just Ken” ha affascinato il pubblico.

Si può dire tanto di questo quarantatreenne canadese pieno di talento, sia come attore che come regista, ma ho voluto soffermarmi sulla notte degli Oscar e sulla sua amministrazione per noi donne.

“Sono stato cresciuto da mia madre e da mia sorella. Ho trovato la mia strada in un corso di danza. La mia vita domestica è fatta soprattutto di donne. Loro sono migliori di noi uomini, più forti, più evolute. Posso dirlo anche perché ho due figlie.”

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. Nata a Nola. Si è laureata alla Pontificia facoltà teologica dell’Italia meridionale.

Le sue passioni sono la politica, la buona tavola, il mare e la moda.

Accanita lettrice, fervente cattolica e tifosa del Milan.