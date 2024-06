5 minuto di lettura

di Mauro Romano

Nell’ambito dell’iniziativa “Versi Sotto La Torre 2024” il Comune di Ruviano, in collaborazione con la Aps Pro Loco Raiano, con il patrocinio dell’UNPLI Unione Nazionale Pro Loco d’Italia e l’organizzazione di Michela Elvira Pietropaolo (ideatrice del concorso) INDICE la VI edizione del Concorso nazionale di poesia e narrativa “La Torre 2024”. SCADENZA INVIO ELABORATI 6 LUGLIO 2024.

Il concorso è aperto ai partecipanti di ogni sesso e nazionalità ovunque residenti che abbiano compiuto la maggiore età. Per partecipare al presente concorso è necessario corrispondere la prevista quota di partecipazione che sarà utilizzata esclusivamente per sostenere le spese di organizzazione.

Sezioni del concorso Il concorso si articola in 6 (SEI) sezioni:

I sezione: Poesia in lingua italiana a tema libero;

II sezione: Narrativa in lingua italiana a tema libero;

III sezione: Poesia in vernacolo

IV sezione: poesia in lingua italiana a tema “Memorie di un tempo”;

V sezione: “Senior” poesia (in lingua italiana o vernacolo). Questa sezione è riservata esclusivamente a coloro che sono risultati vincitori nelle scorse edizioni classificandosi tra i primi tre.

VI sezione: “Senior” narrativa. Questa sezione è riservata esclusivamente a coloro che sono risultati vincitori nelle scorse edizioni classificandosi tra i primi tre. n. b. I vincitori delle scorse edizioni che si sono classificati tra i primi tre, possono partecipare esclusivamente alla V e VI edizione; questo per dare modo a nuovi autori di emergere.

La lunghezza massima di ogni elaborato, per quanto riguarda la narrativa, dovrà essere, 18.000 battute, corrispondente a circa 4 pagine (word). Per la III sezione è necessario accludere la traduzione per i dialetti diversi da quello campano. Non saranno ammessi al concorso scritti xenofobi, denigratori, osceni, blasfemi o d’incitamento all’odio, alla violenza e alla discriminazione di ogni tipo. Le opere presentate possono essere edite o inedite. Gli elaborati non saranno restituiti; tuttavia i concorrenti ne rimarranno unici proprietari.

Gli elaborati dovranno essere inviati unicamente via e-mail, all’ indirizzo [email protected] e per conoscenza a [email protected]. entro e non oltre il 6 luglio 2024. Accluso dovrà esserci il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte e copia del versamento effettuato: € 10 per ogni opera; € 20 per n. 3 opere.

Ciascun elaborato inviato dovrà essere anonimo e non recare nessun segno di riconoscimento. Non saranno considerate le opere pervenute oltre il 6 luglio 2024. Si potrà partecipare a più sezioni, sempreché non venga superato il limite massimo di invio opere fissato in numero di 3. Il contributo dovrà essere versato tramite bonifico intestato all’APS Pro Loco Raiano, Via Mario Geloso 18, 81010 Ruviano (CE), IBAN IT24J0760114900000016214181, con la seguente causale: “contributo di partecipazione di (nome e cognome autore), concorso letterario la Torre 2024”.

La Commissione Giudicatrice preposta alla lettura, visione e selezione delle opere, i cui nominativi saranno resi noti il giorno della premiazione, si riservano la possibilità dell’ex aequo e di corrispondere menzioni speciali. Tutte le opere saranno valutate in forma anonima. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

I premi in palio sono costituiti da diploma di merito, cesti di prodotti tipici, opere in ceramica etc, e saranno assegnati ai primi tre classificati di ogni sezione; in più a tutti coloro che saranno ritenuti meritevoli di attenzione da parte della Giuria saranno conferite, eventualmente, menzioni speciali ed attestati di merito. Il Vincitore del primo premio, di ogni sezione, il giorno della premiazione sarà ospitato gratuitamente, con PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE, in una delle strutture ricettizie locali aderenti all’iniziativa. I premi e gli attestati di partecipazione, non ritirati personalmente o per delega non verranno spediti e resteranno di proprietà dell’organizzazione.

L’Organizzazione ha istituito il “Premio CAMPANIA” che vedrà premiato un autore campano tra tutte le sezioni che si è distinto per l’opera presentata. Il nominativo del vincitore sarà reso noto durante la cerimonia di premiazione che avverrà sabato 21 settembre 2024 presso il Comune di Ruviano (CE). Luogo e ora della cerimonia saranno successivamente resi noti. I risultati del concorso, così come ogni aggiornamento saranno pubblicati sul sito web della pro loco www.prolocoraiano.it, sul sito del comune di Ruviano www.comune.ruviano.ce.it e sulla pagina fb concorso letterario città di Ruviano https://www.facebook.com/cittadiruvianoconcorso.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi Fondatrice del Premio Michela Elvira Pietropaolo 349 6075326 (dal lunedì al venerdì dopo le ore 20 e 30) [email protected]

Segreteria Organizzativa: Francesca De Luca Pietropaolo Giuseppe Pietropaolo [email protected]

INTERVENTO PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI – PNRR M1C3 – Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi” – CUP: I89E220000000006

SCHEDA DI PARTCIPAZIONE ACCLUSA AL BANDO DELLA VI edizione del Concorso nazionale di poesia e narrativa “La Torre 2024” Indetto dal Comune di Ruviano, in collaborazione con la Aps Pro Loco Raiano con il patrocinio dell’UNPLI Unione Nazionale Pro Loco d’Italia e l’organizzazione di Michela E. Pietropaolo (ideatrice del concorso) NELL’AMBITO DELLA INIZIATIVA “VERSI SOTTO LA TORRE 2024”.

Il Sottoscritto: Nome e Cognome residenza _________________________ recapito telefonico _______________ contatto e-mail _________________________

Nel dichiarare che l’opera è frutto del proprio ingegno, ne autorizza l’utilizzo, congiuntamente ai propri dati personali, per le sole finalità legate al concorso letterario.

Dichiara, altresì di partecipare alle seguenti sezioni:

☐ I sezione: Poesia in lingua italiana a tema libero;

☐ II sezione: Narrativa in lingua italiana a tema libero;

☐ III sezione: Poesia in vernacolo;

☐ IV sezione: poesia in lingua italiana a tema “Memorie di un tempo”;

☐ V sezione: “Senior” poesia (in lingua italiana o vernacolo). Questa sezione è riservata esclusivamente a coloro che sono risultati vincitori nelle scorse edizioni classificandosi tra i primi tre;

☐ VI sezione: “Senior” narrativa. Questa sezione è riservata esclusivamente a coloro che sono risultati vincitori nelle scorse edizioni classificandosi tra i primi tre.

Con le seguenti opere dal titolo:

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..

All’uopo accludo versamento di euro ……………

Firmato _____________

