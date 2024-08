Russia – Ucraina, situazione fuori controllo

1 minuto di lettura

“Il presidente Volodymyr Zelensky ha riconosciuto per la prima volta che l’Ucraina sta portando avanti operazioni per “spingere la guerra” in territorio russo.” ANSA

“Molti esultano per l’attacco ucraino alla Russia nella regione di Kursk. Bruxelles afferma perentoria: Kiev ha tutto il diritto di attaccare il territorio russo, anche con le armi che gli forniscono i Paesi occidentali. Bene. Ma allora la Russia, dal canto suo, si sentirà in diritto di contrattaccare non solo in Ucraina ma anche in tutti i Paesi che le forniscono armi offensive per colpire la Russia (compresa quindi l’Italia). Non siamo in guerra contro la Russia, si affanna a ribadire il ministro degli Esteri Tajani. Ma se armi italiane colpiscono il territorio russo, qual è allora il nostro rapporto con la Russia? Di buoni amici? Siamo in guerra accidenti! E diciamolo. A molti fa anche piacere.E lo saremo sempre di più in un escalation militare di cui nessuno al momento conosce la possibile evoluzione. Volevate la guerra Nato/Russia? Tranquilli è finalmente iniziata.

Sappiamo bene che la Russia è il Paese aggressore. Sappiamo anche quali siano le responsabilità dell’Ucraina che fece saltare gli accordi di Minsk. Il problema ora è come evitare che il conflitto Russia Ucraina diventi guerra guerreggiata in Europa tra Nato e Mosca. Perché a quel punto niente avrà più senso, nemmeno chi aveva torto e chi aveva ragione.”

Domenico Vecchioni, storico e già ambasciatore d’Italia

