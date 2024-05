1 minuto di lettura

La guerra in Ucraina spaventa soprattutto perché si combatte ai confini di una regione del mondo dove da molti anni, e per un preciso politico la guerra non c’è: 𝐥’𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚.

E, come ben sappiamo, questo organismo nasce proprio per evitare scenari come quelli delle guerre mondiali.

“Il motto latino “si vis pacem, para bellum” (se vuoi la pace, prepara la guerra), usato e abusato, sta diventando nel conflitto Russia/Ucraina un magnifico alibi per un’escaltion senza fine. E a furia di rincorrerne la preparazione, rischiamo di averla per davvero la guerra. Motto pericolosissimo nell’era nucleare, quando cioè la guerra può causare la totale e reciproca distruzione dei contendenti. E oggi purtroppo la guerra nucleare sembra non essere più un tabù assoluto, come lo era al tempo della guerra fredda. E comunque il motto assume tutto il suo significato di deterrreza “prima” che scoppi una guerra. Con la guerra in pieno svolgimento invece, dove è coinvolta una super potenza nucleare e dove mostrano i muscoli anche altre potenze nucleari, il motto latino sembra francamente superato. Perde il significato di deterrenza, per assumere quello più rischioso dell’escalation bellica che ci porta su terreni sconosciuti e dalle conseguenze che non siamo in grado né di prevedere né di controllare. Il motto latino andrebbe allora adattato all’era atomica (i romani non potevano immaginare che l’uomo sarebbe stato così stolto da programmare la propria distruzione !). Dovrebbe recitare: si vis pacem para pacem. Se vuoi la pace, prepara la pace! E credo sia arrivato il momento di preparare in Ucraina la pace, non la guerra.” Domenico Vecchioni, storico e già ambasciatore d’Italia.

