Russia – Ucraina, metafora della trappola. Dove si è intrappolata l’Europa?

Su richiesta della Russia, il 21 febbraio, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha tenuto una riunione pubblica sull’esplosione del gasdotto Nord Stream avvenuta a settembre del 2022.

“Durante la riunione, il rappresentante cinese ha affermato che è necessario di scoprire i motivi e i responsabili della distruzione del gasdotto Nord Stream.

Il rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite, Zhang Jun, ha affermato che le Nazioni Unite, in quanto organismo internazionale più autorevole e rappresentativo, può svolgere il ruolo attivo e costruttivo nel portare avanti un’indagine internazionale e nel garantire la sicurezza delle infrastrutture transnazionali.

Zhang Jun ha sottolineato che la Cina accoglie con favore la bozza di risoluzione proposta dalla Russia al Consiglio di Sicurezza e ritiene importante l’autorizzazione di un’indagine internazionale sul sabotaggio del gasdotto Nord Stream.

Inoltre, la Cina ha pubblicato il “Documento concettuale dell’Iniziativa di Sicurezza Globale”, lanciando un appello a trovare modi pacifici per raffreddare la situazione in Ucraina, attraverso negoziati e dialogo. Al contempo gli Usa non si sono certo risparmiati, con la visita a sorpresa di Biden in Ucraina, l’annuncio di nuovi aiuti militari per un valore di 500 milioni di dollari e le costanti pressioni sugli alleati europei affinché riforniscano di armi all’Ucraina. Durante un’intervista concessa a Liu Xin, l’analista strategico dello Schiller Institute, Hussein Askary, ha usato la metafora della trappola per spiegare i calcoli geopolitici nello scontro Russia-Ucraina. Chi ha fatto cadere in trappola i Paesi europei? Il conflitto russo-ucraino prenderà una svolta cruciale?”

Radio Cina internazionale

I Paesi europei avranno solo da perdere in questo conflitto. Chi è causa del suo mal pianga se stesso.