“Macron continua a buttare benzina sul fuoco della guerra russo-ucraina. Dopo aver auspicato l’invio di truppe NATO sul terreno, ora va dichiarando a destra e a manca che la Russia ha mire territoriali anche sulla Romania e sulla Polonia… L’UE di conseguenza non solo non deve adoperarsi per promuovere possibili soluzioni negoziate del conflitto, ma anzi deve prepararsi alla guerra per sconfiggere una volta per tutte l’imperialismo di Mosca. Anche senza gli Stati Uniti, visto che la sola possiblità di ritorno alla Casa Bianca di Trump ha già raffreddato molti entusiasmi americani per la causa ucraniana. Nella visione di Macron dunque l’UE deve essere bellicista (corriamo alle armi!) e pronta a fare a meno degli USA qualora a Washington il vento politico cambiasse direzione. Dichiarazioni che trovo alquanto irresponsabili e irrealistiche. Se invece sono solo “elettoralistiche” in vista delle europee, esse diventeranno per l’interessato un vero boomerang. I popoli europei in effetti non vogliono la guerra, sono stanchi di questo conflitto che fa più male all’Europa che alla Russia, e sono consapevoli che è arrivato il momento di far tacere le armi e arrivare a un ragionevole compromesso per salvaguardare il bene supremo della pace nel mondo. Ma ho l’impressione che ai dirigenti europei non interessino molto i desiderata delle rispettive popolazioni. La pace o la guerra è decisa da una trentina di persone che si ritrovano periodicamente a Bruxelles. Che decadenza all’Eliseo! Nel palazzo che ha visto passare statisti del calibro di Charles De Gaulle, Francois Mitterrand o Jacques Chirac, ora si agita un personaggio inconsistente e per certi aspetti ridicolo: Macron. Non prendetelo sul serio. Povera Francia!”

Domenico Vecchioni, storico e già ambasciatore d’Italia

È anche vero che i cittadini americani non sono mai stati entusiasti per questo appoggio all’Ucraina. Basterebbe dire le cose come stanno. E Trump non è certo putiniano, come i democratici vorrebbero fare credere…

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.

Le sue passioni sono la politica, la buona tavola, il mare e la moda.

Accanita lettrice, fervente cattolica e tifosa del Milan.