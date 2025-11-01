Russia, testato il siluro nucleare Poseidon, cos’è e come funziona

Vladimir Putin ha annunciato che la Federazione russa ha testato “con successo” il missile sottomarino a propulsione nucleare Poseidon. Citato dal canale Telegram del Cremlino, lo “zar” ha fatto sapere che “la potenza del Poseidon supera di gran lunga quella del missile intercontinentale russo più promettente, il Sarmat.

Redazione

