Russia attacca di nuovo Mattarella, Zakharova: “Da lui menzogne”

(Adnkronos) – Nuovo attacco al presidente Sergio Mattarella dalla portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, che in un briefing ha definito ''menzogne'' ​​le dichiarazioni del capo dello Stato secondo cui la Russia starebbe minacciando l'Europa con armi nucleari. Lo riporta l'agenzia di stampa Tass. ''E' una menzogna, una falsità, è disinformazione '', ha detto Zakharova commentando le parole di Mattarella. E' la terza volta che Zakharova si scaglia contro il presidente della Repubblica. La prima risale al 14 febbraio scorso, quando la portavoce aveva parlato di "dichiarazioni offensive, tracciando parallelismi oltraggiosi tra la Russia e la Germania nazista" di Mattarella che, spiegava, "dovrebbe ricordarsi dell'inequivocabile sostegno dato dall'Italia al regime criminale neonazista in Ucraina". Quindi il nuovo attacco quattro giorni più tardi, con Zakharova che commentando ancora le dichiarazioni del presidente della Repubblica affermava come "non può essere lasciato senza conseguenze e non lo sarà mai" quanto detto dal Capo dello Stato italiano. —internazionale/[email protected] (Web Info)

