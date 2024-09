Russia accusa Kiev: “Abbattuti 125 droni Ucraina, un morto a Belgorod”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Intercettati e distrutti 125 droni ucraini" lanciati contro il territorio russo. E' quanto afferma la Russia, che accusa "il regime di Kiev di aver cercato di mettere a segno nella notte un attacco terroristico". Secondo il ministero della Difesa di Mosca, la maggior parte dei droni, 67, sono stati intercettati nel territorio della regione Volgograd, 18 in quella di Rostov e 17 sia in quella di Belgorod che in quella di Voronezh. Le autorità russe riferiscono anche di tre droni intercettati sul Mar d'Azov. A Belgorod è stata denunciata l'uccisione di una persona e il ferimento di altre otto, due delle quali versano in "gravi" condizioni, in attacchi con droni attribuiti ai militari ucraini. Almeno 11 persone, tutti civili, sarebbero intanto rimaste ferite in attacchi aerei russi contro Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina, denunciano le autorità locali come riportano i media ucraini. Fra i feriti ci sono nove donne. —internazionale/[email protected] (Web Info)

