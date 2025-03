RUMORE – Il pop di chi scrive le proprie regole

2 minuto di lettura

Condividi

Il nuovo singolo in uscita il 21 marzo 2025

Dopo il successo di Ok, Goodbye, Non hai bisogno di me e Ventiquattro Ore, ANDROMEDA torna con RUMORE, un brano potente ed evocativo che segna un ulteriore passo nel suo percorso di affermazione artistica e personale. Presentata in anteprima assoluta durante le semifinali di Una Voce per San Marino (il concorso internazionale che seleziona il rappresentante della Repubblica di San Marino per l’Eurovision Song Contest), la canzone ha conquistato il pubblico con la sua energia travolgente e il suo messaggio diretto e universale.

IL SIGNIFICATO DI “RUMORE”

Viviamo in un mondo in cui il giudizio altrui è costante. Voci, commenti non richiesti, consigli imposti: una sinfonia assordante che spesso ci impedisce di ascoltare noi stessi. RUMORE è un inno alla liberazione da queste interferenze, un invito a spegnere il chiacchiericcio esterno e a seguire la propria strada senza condizionamenti.

“Ho scritto questo brano dopo un episodio particolare” – racconta ANDROMEDA. “Durante un mio concerto, mentre mi esibivo di fronte a un pubblico in festa, un individuo ha iniziato a lanciarmi commenti poco simpatici. Per un attimo mi sono chiesto se dovessi lasciarmi influenzare, ma poi ho trovato la forza di rispondere con leggerezza, trasformando quella negatività in energia. Il pubblico era con me, e in quel momento ho capito: il rumore degli altri non può definirmi.”

SONORITÀ E ISPIRAZIONI

Con un sound pop esplosivo e accattivante, RUMORE richiama le sonorità potenti e sofisticate di Dua Lipa e Annalisa, fondendo ritmiche dance e influenze funky con una produzione moderna e travolgente. La collaborazione con Nacor Fischetti (La Rua) alla produzione e la collaborazione con Gloria Collecchia (Sugar Music) nella scrittura dei testi conferma l’identità sonora ormai riconoscibile di ANDROMEDA, sempre più vicino a un pop internazionale.

DAL VIVO: UN’ESPERIENZA COINVOLGENTE

Già presentata live con un’esibizione energica e visivamente d’impatto alle semifinali di Una Voce per San Marino, RUMORE ha dimostrato di essere un brano nato per il palco. Affiancato dalle sue ballerine, ANDROMEDA ha dato vita a una performance capace di mescolare canto, danza e presenza scenica in un’esplosione di ritmo e carisma.

Il nuovo singolo sarà al centro del suo tour live 2025/26, dove ANDROMEDA porterà sul palco uno spettacolo unico, con una formazione che unisce batteria, cori, DJ e corpo di ballo, per creare un’esperienza immersiva e totalizzante.

UN NUOVO CAPITOLO DI LIBERTÀ

Se Ok, Goodbye segnava il primo passo verso la liberazione dal giudizio altrui e Ventiquattro Ore raccontava il momento della rinascita personale, RUMORE è la naturale evoluzione di questo viaggio: il punto in cui si prende piena consapevolezza del proprio valore e si impara a ignorare il rumore di chi non sa nulla di noi.

Il nuovo singolo di ANDROMEDA sarà disponibile in streaming e download a partire dal 21 marzo 2025.

Scopri ANDROMEDA e il suo mondo: Sito ufficiale: andromedamusic.it Spotify: ANDROMEDA su Spotify Instagram: @andromeda_real

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.