Rubano in un supermercato e nascondono tutto in un passeggino

Nel pomeriggio di ieri personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ariano Irpino sottoponeva a controllo, nel piazzale antistante il noto supermercato EUROSPIN di contrada SERRA due cittadine rumene, rispettivamente di anni 33 e 30, le quali venivano trovate in possesso, occultate nella stoffa del passeggino sul quale trasportavano il figlio di una delle due, n. 17 confezioni di parmigiano reggiano preconfezionato, n. 2 confezioni di wurstel e n. 1 bottiglia di succo di frutta. Nelle vicinanze, nello stesso piazzale, veniva inoltre sottoposto a controllo anche un rumeno, di anni 37, in atteggiamento di attesa delle due donne, alla guida, senza aver mai conseguito la relativa patente, di un furgone FORD TRANSIT con targa italiana, veicolo che per giunta, dai controlli in banca dati, risultava essere privo di copertura assicurativa e della prescritta revisione periodica. Per tali motivi il veicolo in argomento veniva debitamente sottoposto a provvedimento di fermo amministrativo e di sequestro amministrativo ed il rumeno contravvenzionato a norma degli artt. 116 comma 17, 193 comma 2, 80 comma 14 e 180 comma 7 del codice della strada. Dopo gli accertamenti di rito che confermavano che i suddetti generi alimentari erano stati sottratti poco prima dall’interno del predetto supermercato, si procedeva a redigere a carico di tutti e tre i cittadini rumeni, tutti domiciliati presso campo ROM di Giugliano in Campania, denuncia in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso.