Ruba il portafogli al cliente di un ipermercato

Alla luce delle evidenze raccolte, per il 50enne, già noto alle Forze dell’Ordine, è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

I fatti risalgono a qualche giorno fa allorquando il predetto, all’interno di un noto ipermercato di Montoro, furtivamente si impossessava del portafoglio (contenente documenti vari e 1.400 euro in contanti) che un cliente perdeva nel riporlo in tasca, dopo aver pagato il conto alla cassa.

