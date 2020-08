Ruba gasolio da una cisterna

Gli Agenti del Commissariato di Cervinara hanno denunciato alla Procura della Repubblica un pluripregiudicato, della Provincia di Napoli, per furto aggravato. L’uomo, introdottosi all’interno del deposito ferroviario di San Martino Valle Caudina (AV) aveva asportato da una cisterna una cospicua quantità di gasolio per poi darsi alla fuga sulla propria auto. Il malfattore, tuttavia, veniva notato da personale delle ferrovie che prontamente, dopo aver annotato la targa del veicolo ne dava immediata comunicazione al Commissariato. Dopo rapidi accertamenti i poliziotti sono risaliti al malvivente, un pluripregiudicato di Qualiano (NA) e con l’ausilio di personale del Commissariato di Giugliano (NA), hanno identificato e rintracciato il responsabile del furto che, dopo aver ammesso le proprie responsabilità, è stato denunciato in stato di libertà Il veicolo, nella circostanza è stato sottoposto a sequestro mentre nei confronti dello stesso è stato avviato il procedimento amministrativo per l’irrogazione del divieto di ritorno nel territorio irpino.