Rsa, in Emilia Romagna piu’ morti per Covid

Lo riporta l’Istituto superiore di sanità nell’ultimo report del 14 aprile sul contagio da Covid-19 all’interno delle Rsa (Servizi residenziali non autosufficienti).

Dai dati Iss emerge che il 40,2% del totale dei decessi nelle case di riposo ha interessato residenti contagiati dal Covid. Il dato più alto in assoluto in Emilia Romagna col 57,7%, davanti alla Lombardia col 53,4%, tabella in alto. E un altro triste primato spetta alla nostra Regione. Seconda provincia in Italia per tasso di mortalità nelle residenze per anziani a causa del Coronavirus è Reggio Emilia, dietro a Bergamo.