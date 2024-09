Rovigo, è morto l’autista di ambulanza investito mentre prestava soccorso: aveva 57 anni

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Dopo quasi due mesi di ricovero è deceduto Marco Ponzilacqua, 57 anni di Badia Polesine, l’autista dell’ambulanza della Croce verde di Rovigo che era stato investito da un’auto sulla strada Transpolesana il 18 luglio scorso, mentre era impegnato in un soccorso. Alla Croce Verde e alla sua famiglia sono giunte le condoglianze anche del presidente veneto Luca Zaia. "Oggi il Veneto piange la scomparsa di un uomo coraggioso, un professionista devoto al servizio della comunità – dice Zaia – La sua dedizione e il suo impegno nel garantire assistenza ai feriti, anche in situazioni di grande pericolo, sono un esempio di straordinaria generosità e senso del dovere. A nome della Regione Veneto e mio personale, esprimo il più sentito cordoglio alla famiglia di Marco, ai suoi amici, ai colleghi della Croce Verde e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. La sua giovane vita spezzata ci colpisce profondamente e lascia un vuoto incolmabile. Oggi, tutta la comunità si stringe nel dolore e nel raccoglimento, onorando il ricordo di un uomo che ha sacrificato se stesso per il bene degli altri. Marco Ponzilacqua rappresenta un simbolo del valore e dell'importanza del servizio pubblico in situazioni di emergenza, un eroe silenzioso che rimarrà nei nostri cuori". —[email protected] (Web Info)

