Router Dual Band: Cos’è e Perché Ne Hai Bisogno?

Un router dual band è un dispositivo di rete in grado di trasmettere e ricevere dati su due bande di frequenza separate. L’esempio più comune è quello delle bande a 2,4 GHz e 5 GHz. I router dual band stanno diventando sempre più popolari con l’aumentare del numero di dispositivi che supportano la banda a 5 GHz. Scopriamolo più in dettaglio insieme agli specialisti dell’assistenza tecnica di Getic.it – un negozio online di apparecchiature wireless per la casa e l’ufficio.

Quali sono i Tipi di Router Dual Band?

I due tipi più comuni di router dual band sono “simultanei” e “selezionabili”.

Simultanei: I router dual band simultanei trasmettono e ricevono dati su entrambe le bande di frequenza contemporaneamente. Ciò significa che tutti i dispositivi collegati al router hanno accesso a entrambe le bande.

I router dual band selezionabili hanno un SSID (nome di rete) separato per ciascuna banda. Ciò consente di scegliere quale dispositivo si connette a quale banda.

Quali sono i Vantaggi dei Router Dual Band?

I router dual band sono comunemente utilizzati nelle case e nelle piccole imprese. Offrono diversi vantaggi rispetto ai router single band, tra cui:

Maggiore velocità: La banda a 5 GHz è meno congestionata rispetto alla banda a 2,4 GHz e può quindi offrire velocità più elevate.

Maggiore portata: La banda a 5 GHz ha una portata inferiore rispetto alla banda a 2,4 GHz. Tuttavia, questo non è un problema se si dispone di un router di buona qualità.

Maggiore affidabilità: La banda a 5 GHz è meno soggetta a interferenze rispetto alla banda a 2,4 GHz. Ciò può fornire una connessione più affidabile.

Ho Bisogno di un Router Dual Band?

La maggior parte dei dispositivi oggi supporta la banda a 5 GHz. Se si dispone di molti dispositivi che utilizzano Internet, un router dual band può offrire velocità e affidabilità migliori. In generale, si consiglia di utilizzare un router dual band se si ha la possibilità.

Se si dispone solo di pochi dispositivi che utilizzano Internet, un router single band sarà probabilmente sufficiente. Tuttavia, si potrebbe prendere in considerazione l’aggiornamento a un router dual band in futuro, poiché sempre più dispositivi supportano la banda a 5 GHz.

6 Marche Consigliate per i Router WLAN

Scegliere un router adatto può essere difficile, data la grande quantità di marche disponibili. Alcune delle marche più conosciute e meglio valutate di router wireless che offrono anche modelli dual band sono:

Ubiquiti: Nota per l’interfaccia user-friendly, gli aggiornamenti regolari e le buone prestazioni.

TP-Link: Offre un'ampia gamma di router in diverse fasce di prezzo con un buon rapporto qualità-prezzo.

Netgear (Orbi, Nighthawk): Nota per i router potenti, soprattutto nel settore del gaming.

Nota per i router potenti, soprattutto nel settore del gaming. ASUS (serie RT): Offre router con funzionalità avanzate e buone prestazioni.

Linksys (Velop): Specializzata in sistemi mesh WLAN per grandi aree.

È importante notare che la marca migliore per te dipenderà dalle tue esigenze individuali e dal tuo budget. Ricerca i modelli specifici all’interno di queste marche per trovare il router più adatto alle tue esigenze. Confronta le caratteristiche, le prestazioni e le recensioni dei clienti prima di prendere una decisione.

Come Scegliere un Router Dual Band?

Quando si sceglie un router dual band, ci sono diversi fattori da considerare:

Bande di frequenza: Assicurarsi che il router supporti entrambe le bande a 2,4 GHz e 5 GHz.

Velocità: La velocità del router dovrebbe essere sufficientemente elevata da supportare tutti i tuoi dispositivi.

Portata: Il router dovrebbe avere una buona portata in modo da poter coprire l'intera casa o ufficio.

Affidabilità: Scegliere un router affidabile e con buone recensioni.

Prezzo: Scegliere il router che si adatta al vostro budget dal link del sito web

