Rotocalco n° 48 del 3 dicembre 2025
Ai tra competitività e formazione: il confronto alla terza edizione di Adnkronos Q&A; Vittime civili di guerra, riconfermato Vigne alla guida dell’ANVCG; Cultura: inaugurata a Milano la nuova biblioteca aziendale del Gruppo Bracco; Rapporto ‘Io sono cultura’: nel 2024 cresce impatto economico generato da attività culturali; CUOA Business School: a Vicenza il Graduation day 2025 e la 30esima edizione del Master Honoris Causa of Business Administration.
