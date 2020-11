Rotary Maddaloni ” Violenza di genere e femminicidio “.

Condividi

Il Rotary Maddaloni e Valle di Suessola, con la collaborazione dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Santa Maria Capua Vetere hanno organizzato il forum su “Violenza di genere e femminicidio”, che sarà possibile seguire su zoom e sulla pagina Facebook Rotary Club Maddaloni a partire dalle 20.00 di questa sera. Dopo l’introduzione di Giovanna Cimmino, presidente Rotary Club Maddaloni Valle di Suessola e i saluti dell’avv. Adolfo Russo, presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Santa maria Capua Vetere, interverranno: la dott.ssa Rosaria Bruno, presidente dell’Osservatorio Regionale contro la violenza sulle donne; la dott.ssa Luigia Franzese, Magistrato prima sez. Civile Tribunale S. Maria C.V.; l’avv. Annamaria Sadutto, consigliere Ordine degli avvocati S. Maria C.V.; la dott.ssa Concetta Rossi, psicoterapeuta e Giudice onorario per il tribunali per i Minori di Napoli; l’avv. Francesca Della Ratta, componente CPO Ordine avvocati S. Maria C.V; il prof. Giuseppe Scialla, Garante per l’Infanzia e l’adolescenza della Regione Campania. Nel corso del dibattito vi sarà la testimonianza di una madre di una vittima di femminicidio. Modereranno l’avv. Rosanna De Lucia e l’avv. Giovanna Barca.

