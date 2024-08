‘Rossetto e caffè’, il tormentone di Sal Da Vinci che sbanca sui social

1 minuto di lettura

'Rossetto e caffè' di Sal Da Vinci, tormentone dell'estate 2024. Grazie al ritmo frizzante, le sonorità che richiamano subito l'estate e le parole che toccano subito il cuore trasmettendo emozioni forti e piacevoli, il singolo – che presto farà parte di un album di inediti – ha colpito l'immaginario sentimentale di milioni di appassionati sbancando sui social. Qualche prova? Il brano, pubblicato il 14 giugno, ha registrato finora

numeri da capogiro: 9 milioni di visualizzazioni su Youtube, oltre 10 milioni su Tik Tok e 3 milioni e mezzo di visualizzazioni su Amazon Music. Non solo: il brano è nella top 50 Viral di Spotify ed è primo nella Local Pulse Naples Spotify. Un grande successo, insomma, che segue strade non convenzionali. In una recente intervista, infatti, il antante napoletano nato a New York si è lamentato sostenendo di essere 'snobbato' dai media 'tradizionali'. "La mia canzone – ha detto l'artista 55enne – si sta rivelando una hit su Spotify ma nessuno mi invita. I miei agenti provano a propormi ai programmi tv, ma ricevono tutti 'no'. E poche radio mi passano, peraltro non quelle dei grandi network". Eppure, i tanti fan che hanno ascoltato 'Rossetto e caffè' ne sono rimasti letteralmente folgorati. E' sufficiente scorrere i loro commenti: "Parole che ti toccano mente e cuore… una dedica per chi è innamorato e solo con queste note potrà riavere ciò che ha lasciato. L'amore nasce sempre da un sorriso… e chi ama lo sa!!!", scrive ad esempio un fan. Un altro follower confessa di essere rimasto sorpreso dal brano: "Non sono una fan di Sal Da Vinci anche se conosco parecchi suoi brani, sempre belli, ma questo li ha superati tutti! L'ho ascoltato infinite volte, ed ogni volta mi emoziona!". E ancora: "I veri abbracci sono le parole di questo capolavoro….Sal ci regala emozioni uniche, meravigliose!!!". Giudizi che suggellano gli ottimi riscontri registrati dal brano dell'artista. "Questa canzone – scrive un altro fan in un commento che dà la misura di quanto il brano sia diventato un tormentone – ti entra nella testa e non va più via….inizio le mie giornate con colazione e rossetto e caffè. Grande Sal". —[email protected] (Web Info)

