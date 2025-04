Rossella Erra: “Mi dicono balena e che sono grossa come il divano della Balivo”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Rossella Erra ha denunciato tutti gli insulti che riceve quotidianamente sui social a causa del suo peso. L'opinionista, ospite oggi, mercoledì 30 aprile, di Caterina Balivo a 'La volta buona', ha rivelato di finire nel mirino dei leoni da tastiera "ogni volta che va in trasmissione". A 'La volta buona' oggi è stato trattato il tema delle diete e dei disturbi alimentari che possono derivare anche dai commenti velenosi riguardo al peso. A portare la sua testimonianza, tra gli altri, anche Rossella Erra che ha rivelato: "L'ultima volta che sono venuta in trasmissione avevo dichiarato di aver perso 17 chili", e poi ha citato alcuni dei commenti offensivi che ha ricevuto sui social: "Dove li hai persi questi chili?", "Mettiti una giacca arancione e sei uguale al divano della Balivo", "Hai detto la verità? Dovresti cambiare medico, perché sei uguale a una balena", ha spiegato Erra ricordando gli insulti più gettonati. Dichiarazioni che hanno gelato gli altri ospiti in studio: "Non pensi che ci sia invidia sociale, perché tu sei in televisione, e quindi colpiscono il tuo punto debole?", ha chiesto Caterina Balivo. "Io non sono molto serena, questa dieta mi sta mettendo a dura prova, anche perché poi cominciano i sensi di colpa", ha aggiunto Rossella Erra che ha ammesso di avere "difficoltà a guardarsi alla specchio". —[email protected] (Web Info)

