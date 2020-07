Rossella Cervone, la prima Miss di Scampia: Ecco cosa fa oggi

Condividi

Rossella Cervone, da Prima Miss dell’Anno 2007 per Miss Italia ad influencer.

Sono cambiate tante cose nella vita di Rossella Cervone, del quartiere di Scampia, assurta alle cronache come Prima Miss dell’Anno 2007 per il concorso nazionale di Miss Italia.

Eletta in diretta TV su RAIUNO da Carlo Conti a L’Anno che verrà in Piazzale Fellini a Rimini, dopo le finali del concorso di bellezza di Patrizia Mirigliani è stata anche semi-finalista per Veline a Riccione, ma anche per Miss Mondo.

Da Scampia a Cesenatico: «Oggi vivo a Cesenatico con mio marito James e la mia bambina di due anni e mezzo, Ludovica. La Romagna è ormai la mia seconda casa, e da sempre è ritornata nella mia vita: il primo titolo nazionale è arrivato a Rimini e l’anno successivo ero a Riccione per il contest di Antonio Ricci. Non potevo immaginare che un giorno, per amore, avrei vissuto proprio in questi luoghi».

Smessi i concorsi di bellezza, che le danno notorietà, Rossella Cervone prosegue con piccoli lavori da modella per brand di moda e spot a diffusione regionale. La sua caparbietà la porta persino ad una comparsata nel film Mangia Prega Ama con Julia Roberts: «Per la scena girata all’interno della Pizzeria Da Michele a Napoli – dice l’ex Miss – ci vuole un fermo immagine per vedermi appena, ma è stata un’esperienza straordinaria. Veder recitare dal vivo un’attrice Premio Oscar come Julia Roberts, sentirmene in qualche modo “parte” mi ha dato un’energia straordinaria, che è stata di grande ispirazione anche negli anni a venire».

È un corso di visual a Milano che la avvicina alla ricerca estetica e alla mise en place. I social arrivano quasi per caso: «Amo da sempre la fotografia così come l’idea di raccontare la mia vita, le mie esperienze, le mie paure anche, attraverso brevi stories o post online».

Fashion blogger per caso, la sua non è stata una scelta: «Un’amica aveva personalizzato per me e la mia bambina un paio di Converse, chiedendomi se potevo fare qualche scatto e pubblicarlo su instagram. Da quel momento molte altre aziende e brand mi hanno contattata».

La sua ispirazione è Chiara Ferragni: «La seguivo sin dai tempi del suo blog, The Blond Salad. L’ammiro molto non solo perché è una donna di successo, ma perché era una ragazza che aveva un sogno e ha lottato per realizzarlo, e ispira i suoi followers a fare altrettanto. Dopotutto, Paulo Coelho dice che “È proprio la possibilità di realizzare un sogno che rende la vita interessante” ed io spero di poter fare lo stesso».

Da qualche mese è on-line all’indirizzo www.rossellacervone.it il blog La Bionda Geniale: «Un omaggio ai romanzi e la serie di Elena Ferrante che ho amato molto e alle mie origini napoletane, di cui sono orgogliosa, e che spero rappresentino una marcia in più. È il mio diario. Qui racconto le mie esperienze di moglie e mamma, ma anche i miei consigli di bellezza per non dimenticarci di noi stesse e della nostra femminilità. Sempre».

