Rosaria Borrelli (Lega): “Premiato l’impegno sul territorio. Con la Lega politiche meritocratiche e di sviluppo”

“Accetto il peso di una candidatura difficile. L’onestà è stata sempre una mia prerogativa e sono consapevole che lavorare in questa città con il simbolo del partito di Matteo Salvini sia doppiamente impegnativo, ma ho accettato la sfida. Sono capolista al collegio plurinominale della Camera dei Deputati Campania 1 e ciò rappresenta una grande responsabilità e un grande privilegio. Posso affermare che la Lega ha premiato il territorio e l’impegno profuso dai suoi rappresentanti con queste candidature.

Ringrazio il coordinamento territoriale per avermi valorizzato come unica consigliera nel comune di Napoli che ha contribuito all’ingresso della Lega nella città metropolitana con un suo rappresentante. La vittoria delle imminenti elezioni politiche non potrà fare altro che aiutarci a radicare le politiche meritocratiche e di sviluppo sui nostri territori, che aspettano da troppo tempo un cambiamento e sono afflitte dal clima pesante della crisi economica ed energetica conseguente alla pandemia e agli effetti dei conflitti europei nel nostro Paese”.