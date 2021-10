Rosaria Borrelli (Essere Napoli) : ” Opereremo d’ intesa con il dott. Catello Maresca “

Condividi

” La citta’ di Napoli ha bisogno di impegno concreto e di non dedicarsi a giochi di partito. Il risultato conquistato dalla nostra squadra composta da rappresentanti della societa’ civile e da liberi professionisti e’ a disposizione delle persone che ci sosterranno e continueranno a credere in noi. Dopo la firma dei gruppi consiliari opereremo d’ intesa con il dott. Catello Maresca per organizzare la realizzazione e l’ ampliamento dei punti del programma elettorale “.

Così dichiara Rosaria Borrelli, consigliera comunale della citta’ metropolitana – Essere Napoli .

