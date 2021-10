Rosaria Borrelli, Essere Napoli : “Complimenti al sindaco Gaetano Manfredi, finalmente e’ finita l’ era De Magistris”

Condividi

Rosaria Borrelli – prima eletta Essere Napoli – 1773 preferenze con Catello Maresca sindaco

“Un risultato sofferto e meritato” , queste le prime parole della consigliera Rosaria Borrelli. “Ho gia’ sostenuto diverse campagne elettorali nel corso della mia carriera ma questa e’ stata molto complicata . Sostenere il dottor Catello Maresca e’ stato un onore ma noi candidati abbiamo affrontato prove dure in una citta’ in cui l’influenza della politica deluchiana e del reddito di cittadinanza non lasciava largo margine d’ azione. Voglio complimentarmi con il sindaco Gaetano Manfredi, personaggio autorevole, la cui elezione segna un cambio di passo importante e necessario per la citta’ metropolitana di Napoli. Finalmente l’ era De Magistris e’ finita e i napoletani insieme a tutti gli abitanti della citta’ metropolitana potranno voltare pagina”.

