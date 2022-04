“Rosa stacca la spina” il romanzo più letto dalle massaie

Condividi

Il nuovo romanzo dello scrittore Igor Nogarotto dal titolo “Rosa stacca la spina” è risultato il libro più letto del momento dalle massaie italiane (17,3%), al secondo posto “Lo faccio per me. Essere madri senza il mito del sacrificio” di Stefania Andreoli (14,2%), mentre si piazza sul terzo gradino del podio “La casa di Mattia. Come tenere tutto pulito e ordinato con poca fatica e massimo risultato” di Mattia Alessio (11,7%).

L’indagine è stata svolta su un campione di 1.000 lettrici abituali, denominate Bookstagrammer, selezionate sul social Instagram, una tipologia di lettrici che pubblicano la recensione del libro letto sul loro profilo.

Il commento più ricorrente sul perché di questa scelta è stato: “Un libro che mi permette di sognare a occhi aperti, di evadere dalla casa in cui passo quasi tutto il mio tempo a lavorare, per volare con l’immaginazione verso l’amore e la vita che ho sempre sognato“.

(Fonte SAMIGO PRESS)