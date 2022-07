Ronn Moss presenta Viaggio a sorpresa al Social World film festival di Vicoequense

Condividi

di Emanuela Del Zompo

Al Social World film festival diretto da Giuseppe Alessio Nuzzo (festival con tematiche sociali) arriva anche Ron Moss per presentare il suo film da lui stesso prodotto ed interpretato, distribuito dalla Minerva Pictures di Gianluca Curti , Viaggio a Sorpresa con Lino Banfi, diretto da Roberto Baeli.

Il film, opera prima del regista, è una commedia che racconta le vicende di un broker americano, innamorato dell’Italia (come lo è in realtà Ronn Moss), che decide di acquistare una masseria in Puglia per iniziare una nuova vita (anche Ronn Moss ha acquistato una masseria in Puglia a Fasano).

Sinossi

La trama ufficiale: Michael (Ronn Moss) è un broker newyorkese che, stanco della frenesia di Wall Street, rinuncia a tutto e si trasferisce in Puglia, dove ha comprato una masseria. Ma quando arriva a destinazione per prendere possesso della sua nuova casa, scopre che non tutto è come sembra. Tra mille alti e bassi e situazioni esilaranti, Michael si scontra con una particolarissima famiglia locale capitanata da Don Antonio (Lino Banfi) e per complicare le cose se ne innamora…

Il film è diretto e montato dall’esordiente Roberto Baeli da una sua sceneggiatura scritta con Pietro Genuardi e Fabio Cursio Giacobbe da un soggetto di Tiziano Cavaliere, Pietro Genuardi e Ronn Moss.

“Viaggio a sorpresa” ha vinto il premio Cinema Industria con Hoas Group.

Il film è stato presentato al Festival di Venezia 2021 e al Marché du Film del Festival di Cannes 2022.

Il film ha fruito della fotografia di Armando Barberi, la scenografa Amalia Valsecchi e dei costumi di Alessia Gentile.

“Viaggio a sorpresa” è prodotto da Tiziano Cavaliere per Bros Group Italia e DevRonn Enterprises, in coproduzione con Domenico Barbano, Mirella Rocca, Giovanna Arnoldi, Roberto D’Introno, Nicola Palermo, Emanuele Di Palma della Bcc di San Marzano. Produttori esecutivi del film Ron Moss, Tiziano Cavaliere e Devin DeVasquez. Dopo la Puglia, anche Vicoequense affascina Ronn Moss, che ammira sbalordito il panorama dalla terrazza del Castello Giusso, dove si è tenuta la conferenza stampa. L’attore-produttore annuncia che ci sarà il seguito del film con Viaggio a Sorpresa 2 e incalzato dalle domande dei giornalisti risponde che sta pensando se girare il prossimo progetto proprio a Vicoequense. d. Che messaggio veicola questo film? r. “L’amore per l’Italia, per le cose belle e per l’arte che sicuramente è portatrice di positività. Amo da sempre il vostro Paese, tanto che ho deciso di acquistare una masseria in Puglia. L’arte ed il cinema hanno da sempre il potere di cambiare il mondo e poi il romanticismo che torna in questo film è la risposta che l’amore è sempre un sentimento trionfante”. d. Chi ha composto la colonna sonora? r.” Ho prodotto, scritto ed interpretato il film compreso le canzoni della colonna sonora (6 brani musicali) che sono distribuite con l’uscita del film”. d. Come è la sua nuova vita dopo Beautiful? r. ” Bellissima, in Italia!”

Nella foto Ronn Moss con il libro di Pasqualino Esposito (fan dell’attore) che gli ha donato in occasione del festival.