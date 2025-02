Romania nel caos. Democrazia sotto attacco

1 minuto di lettura

La situazione in Europa è degenerata: Calin Georgescu è stato arrestato. Romania sempre più nel caos.

“Prima annullano le elezioni in corso, poi arrestano e zittiscono il candidato più forte. E a Bruxelles tutto tace. Pazzesco quello sta succedendo in Romania.”

Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture e dei trasporti

“Non ci sono valori condivisi se si incarcerano le persone… non ci sono valori condivisi se si annullano le elezioni perché non piace il risultato, e questo è successo in Romania”.J.D Vance, Vicepresidente degli Stati Uniti

La democrazia è sotto attacco.

“Ormai è evidente che la UE incarna il nuovo totalitarismo. Pochi soggetti hanno deciso cosa e buono e giusto per tutti e calpestano ogni diritto individuale e collettivo, ogni libertà, ogni dissenso, ogni interesse, ogni opinione dissenziente, nel nome di una falsa, tragica parodia di democrazia. In questa prospettiva non conta più il voto popolare, il dibattito, la discussione. Sono loro che decidono ciò che ha diritto di esistere e cosa no. Il progresso è solo un obiettivo apparente, uno specchietto per le allodole, uno strumento. Il loro reale obiettivo è il controllo. Il caso rumeno è solo l’ultimo. E non sarà l’ultimo.” Luigi Bobbio, magistrato e già senatore della Repubblica

“Vince le elezioni in un Paese dell’Unione europea, su una linea sgradita alla commissione Von der Leyen. Il risultato delle elezioni viene cancellato d’ufficio a dicembre e oggi, a due mesi dalla ripetizione del voto, lui viene arrestato mentre sta ripresentando la sua candidatura alla presidenza del Paese. La colpa del politico romeno Calin Georgescu è di aver ottenuto più consensi di tutti nelle urne su una linea giudicata “filorussa”. Il precedente di ciò che sta accadendo in Romania, Paese dell’Unione europea, dovrebbe atterrire tutti coloro che parlano di democrazie contrapposte alle autocrazie. Ma alla fine non si alza un fiato a difesa del diritto dei romeni di scegliersi con libere elezioni il loro leader. È come se in Romania si stia tenendo una prova generale di qualcosa che sarà esportato nel resto dell’Ue. In fondo anche far nascere un governo di centrosinistra in Germania dopo che gli elettori hanno solennemente bocciato alle elezioni un governo di centrosinistra è operazione che si iscrive nello stesso solco di quella romena.”

Mario Adinolfi, giornalista e scrittore, già parlamentare della Repubblica

