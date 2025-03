Romania, Georgescu escluso dalle presidenziali: scontri tra i suoi sostenitori e la polizia

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il candidato filo-russo di destra, Calin Georgescu, non è stato ammesso alle elezioni presidenziali che si terranno in Romania a inizio maggio. Lo riferiscono i media locali, che parlano di incidenti tra i sostenitori di Georgescu e gli agenti dopo la decisione dell'ufficio elettorale centrale di invalidare la candidatura di Georgescu. La decisione può essere impugnata presso la Corte Costituzionale che dovrà esprimersi entro il 15 marzo. "A seguito di una decisione dell'ufficio elettorale centrale, i partecipanti al raduno pubblico hanno sfondato il cordone di gendarmi per entrare nella sede centrale dell'istituzione", ha affermato la polizia, aggiungendo che la situazione è attualmente sotto controllo. "Questa è follia", ha dichiarato Elon Musk, commentando su X l'esclusione di Georgescu dalle elezioni presidenziali in Romania. Su X anche il post di Matteo Salvini: "Respinta in Romania la candidatura di Călin Georgescu. Un euro-golpe in stile sovietico. Prima annullano – a urne aperte – le elezioni che stava vincendo, poi lo arrestano, poi addirittura lo escludono dalle elezioni per paura che vinca. Altro che 'riarmare l’Europa', qui bisogna rifondarla per difendere la Democrazia". "La Lega è vicina ai tanti cittadini rumeni che, in patria e in Italia, sono derubati del loro diritto di voto da un furto di democrazia gravissimo", afferma Salvini. —internazionale/[email protected] (Web Info)

