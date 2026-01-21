21 Gennaio 2026

News Regionali

Roma, Via degli Angeli, Mussolini-Maritato(FI): “cantiere fantasma: il V Municipio non può più aspettare”

Redazione 1 minuto di lettura
Roma, 21 gennaio – “Da settimane il cantiere di Via degli Angeli giace in uno stato di totale abbandono, senza operai, senza mezzi, senza alcuna comunicazione ufficiale ai residenti. Un’opera avviata e poi inspiegabilmente fermata, trasformata in un simbolo di inefficienza amministrativa e di mancanza di rispetto verso i cittadini del V Municipio. Come Segretario di Forza Italia del V Municipio di Roma, insieme al Capogruppo capitolino Rachele Mussolini, condanniamo con fermezza questo immobilismo che sta producendo disagi quotidiani: strade parzialmente interdette, insicurezza per pedoni e residenti, degrado urbano crescente e un silenzio istituzionale inaccettabile. I cittadini hanno diritto a tempi certi, a informazioni trasparenti e a cantieri che procedano senza interruzioni arbitrarie. Lasciare un’area strategica del quartiere bloccata per settimane significa ignorare le esigenze di famiglie, commercianti e lavoratori, oltre a compromettere la vivibilità e la sicurezza del territorio. Chiediamo immediati chiarimenti sulle cause dello stop e un cronoprogramma pubblico per la ripresa dei lavori, con l’indicazione delle responsabilità e delle scadenze. Non è più tollerabile che opere finanziate e annunciate restino sospese senza spiegazioni, scaricando i costi sociali sui residenti. Forza Italia continuerà a vigilare e a incalzare le istituzioni competenti affinché Via degli Angeli torni a essere un cantiere operativo, non l’ennesimo monumento all’inerzia. Il V Municipio merita attenzione, rispetto e risposte concrete. E le pretenderemo, senza sconti”. 
Lo affermano in una nota stampa il Capogruppo FI capitolino Rachele Mussolini e il Segretario di Forza Italia del V Municipio di Roma, Michel Emi Maritato.

