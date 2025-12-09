9 Dicembre 2025

… quando informarsi rende liberi…

Attualità

Roma, scontro tra due auto a Trastevere: morto un 67enne

Redazione 0 minuto di lettura
Condividi

(Adnkronos) – Un uomo è morto, all’alba di oggi, in uno scontro tra due macchine in via Ettore Rolli, a Trastevere. Poco dopo le 4.30, la Polizia locale è intervenuta all’incrocio con via Carlo Porta per un incidente. La vittima è un 67enne, alla guda di una delle due auto. Ferito un 33enne trasportato in ospedale.  

Nello scontro sono stati danneggiati anche altri veicoli in sosta. Tuttora in corso i rilievi da parte degli agenti della Polizia locale impegnati nelle indagini. Momentaneamente chiusa via Ettore Rolli, da Via Carlo Porta a via Cesare Pascarella.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !
 
ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.

Redazione

I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it

Potrebbe anche interessarti

Imprese, Bianco (Lavazza): “Il progetto Nuvola è il landmark del Gruppo”

Redazione

Il neo Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Militari incontra il Ministro della Difesa

Redazione

Covid Italia oggi, il bollettino: in calo Rt, incidenza e ricoveri

Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *