Roma, scontri durante sgombero Forte Portuense: feriti agenti e manifestanti

(Adnkronos) –

Il Forte Portuense di Roma, da anni occupato da giovani del centro sociale, è stato sgomberato oggi causando scontri e tensioni tra poliziotti e occupanti. Dieci i feriti tra gli operatori delle Forze dell’ordine. Due ragazzi sono stati accompagnati negli Uffici di polizia ed è in corso la valutazione della loro posizione. Anche alcuni manifestanti sono rimasti feriti: una ragazza ha perso sangue dalla testa, un altro è rimasto a terra dolorante, dopo le cariche della polizia che si è scontrata con gli occupanti del forte. Dopo l'arrivo di un centinaio di agenti in tenuta antisommossa quasi tutti gli occupanti sono usciti, dopo aver recuperato gli effetti personali. L'ultimo, ostinato a non lasciare il Forte, ha opposto resistenza attiva anche aggredendo gli agenti. Nel contempo, una sessantina di ragazzi assiepati all’esterno, nel tentativo di ostacolare le operazioni, ha bloccato il traffico lungo la via Portuense, rendendo necessario l’intervento degli operatori di polizia sul posto che hanno rimosso il blocco. In alcuni frangenti successivi il gruppo all’esterno ha effettuato un’ulteriore azione nel tentativo di bloccare l’attività delle Forze dell’ordine, avanzando fino al contatto con gli agenti schierati che, opponendosi con gli scudi, hanno subito il lancio di bottiglie e altri oggetti contundenti. Da parte dei manifestanti anche insulti ai poliziotti, accusati di violenze dai ragazzi. "Siete dei falliti, non stavamo facendo nulla…", urla una ragazza. Il Forte Portuense era occupato da tempo e, nelle ultime settimane, durante un controllo delle forze dell'ordine era stata riscontrata la presenza di alcuni ragazzi noti per essere vicini ad ambienti connessi alla organizzazione di rave party. Il Questore, sentito il Prefetto ha disposto lo sgombero dell’edificio al fine di scongiurare il rischio che all’interno della struttura potesse tenersi un rave party nelle prossime ore in vista del Capodanno. All’interno casse acustiche e altro materiale in genere utilizzato per feste musicali. —[email protected] (Web Info)

