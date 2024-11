Roma, rischio neve e ghiaccio: Gualtieri firma ordinanza

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato l’ordinanza n.139 del 22 novembre 2024 in tema di emergenza in caso di caduta di neve, formazione di ghiaccio e ondate di grande freddo 2024-2025, dando seguito al 'Piano speditivo per rischio neve e ghiaccio' redatto dalla Protezione Civile di Roma Capitale. Queste le misure principali: Protezione delle fasce sociali più deboli in caso di ondate di grande freddo, con apertura straordinaria di strutture di accoglienza per i senza fissa dimora, con possibili deroghe ai requisiti regionali. Attivazione di aree 'safe space' notturne per prevenire rischi di ipotermia. Viabilità: circolazione consentita solo a veicoli con pneumatici invernali o catene in caso di neve o ghiaccio. Proroga dei turni taxi. Obblighi per cittadini: Sgombero neve dai marciapiedi adiacenti agli edifici (8:00-20:00). Raccomandata la protezione delle tubature contro il gelo. Sicurezza stradale: interventi tempestivi da parte di Municipi e aziende di servizi per garantire viabilità e sicurezza. L’ordinanza è immediatamente esecutiva e consultabile sull’Albo Pretorio di Roma Capitale. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.