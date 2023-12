Roma, Premio Digital News 2023: Sciscianonotizie.it e IlMonito.it si aggiudicano il prestigioso riconoscimento

Condividi

Roma, 7 Dicembre – Si alzano i veli sul prestigioso evento Premio Digital News 2023, giusto alla quarta edizione. Un innovativo progetto sulla comunicazione realizzato e voluto dall’Associazione AIDR (Italian Digital Revolution), presieduta da Mauro Rosario Nicastri e con il fondamentale contributo del giornalista Vittorio Zenardi, socio e direttore di AIDR web Tv.

La cerimonia di consegna dei Premi Digital, assegnati a giornalisti, comunicatori e i professionisti del public affairs, comunication end brand che si sono distinti nell’anno 2023 per creatività, innovazione e pragmatismo nell’ambito dei contenuti digitali, si è svolta a Roma, mercoledì 6 dicembre in Piazza Venezia, nell’affascinante e innovativo scenario dello spazio di “Europe Experience”, dedicato alla memoria di David Sassoli, pilastro della democrazia europea.

Un interessante progetto realizzato in sinergia con Commissione e Parlamento europei per la promozione dei contenuti dell’Agenda Digitale. L’edizione 2023 è stata realizzata grazie al main sponsor DXC Tchnology e da tutti i soci e partner dell’AIDR.

Tante le personalità del mondo dell’informazione e della comunicazione premiate ieri, tra cui il caporedattore del Tgcom24 Antonio Pascotto; il conduttore Mediaset, Giuseppe Brindisi; il direttore dell’agenzia di stampa 9Colonne, Paolo Pagliaro; Giancarla Rondinelli del Tg1; Ivan Garibaldi, ufficio stampa del MEF; i direttori di Formiche.it e del Secolo d’Italia, Giorgio Rutelli e Italo Bocchino; Fiorella Corrado e Giovannantonio Macchiarola.

Tra i premiati anche la piccola Maria Vittoria, una bimba di 9 anni, affetta da SMA, il cui sogno è quello di intervistare i capi di Stato. Il suo appello, girato sui social dell’Ospedale Agostino Gemelli, accolto dalla Fondazione AIDR, non è passato inosservato al punto che il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni le ha scritto una lettera. Nonostante la sua malattia che viene seguita dal prof. Eugenio Mercuri del Gemelli di Roma, Maria Vittoria ha mostrato una straordinaria passione per il giornalismo e aspira, appunto, a intervistare i grandi della terra. Ha risposto al suo sogno anche Sua Santità Papa Francesco che le ha indirizzato un affettuoso messaggio di amicizia.

Quest’anno il Premio Digital News 2023 ha riservato un riconoscimento particolare ai direttori delle testate giornalistiche che si distinguono sui propri territori con contributi significativi alla diffusione di notizie di qualità attraverso il giornalismo online. Tra le 300 testate giornalistiche italiane monitorate, sciscianonotizie.it e ilMonito.it sono tra le 20 scelte e l’unico organo di informazione digitale campano ad aggiudicarsi l’ambito Premio Digital News.

Presenti alla cerimonia di consegna il direttore responsabile Raffaele Ariola e il responsabile del Gruppo Editoriale Raffaele de Falco. “E’ un’immensa emozione – dichiara il direttore Raffaele Ariola – ricevere questo prestigioso riconoscimento. Ho ricevuto il premio in rappresentanza delle giornaliste e i giornalisti delle redazioni di sciscianonotizie.it e ilMonito.it, che con la loro competenza, professionalità e sconfinata passione, da autentici “missionari dell’informazione”, ogni giorno propongono un’informazione di qualità, etica e responsabile. Questo premio è dedicato a loro. Una menzione speciale – conclude il direttore – va al nostro editore Raffaele De Falco, un professionista visionario, che ha creduto e realizzato un progetto innovativo e all’avanguardia nell’attuale ecosistema dell’informazione”.

La cerimonia di consegna è avvenuta nello spazio Esperienza Europa, all’interno di una serata di gala che ha avuto come madrina Maria Antonietta Spadorcia, vicedirettore e volto noto del Tg2. In sala, personalità provenienti dal mondo della politica, dell’economia, della società civile, dei media e della pubblica amministrazione. “L’edizione 2023 – dichiara il presidente della fondazione AIDR, Mauro Nicastri – rappresenta un momento di riflessione e condivisione attorno ai valori che la rivoluzione digitale porta con sé. Come nella mission che guida la nostra Fondazione, abbiamo voluto testimoniare, premiando comunicatori, giornalisti e professionisti del public affairs che hanno saputo integrare le tecnologie digitali in direzione di una crescita collettiva”.