Roma, nuovo incendio a Monte Carnevale

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Ancora fiamme in via di Monte Carnevale a Roma dopo gli interventi per roghi nella stessa zona avvenuti nei giorni scorsi. I vigili del fuoco, a quanto si apprende, stanno anche mettendo in sicurezza delle strutture che si trovano ad alcune centinaia di metri dalle fiamme. Sul posto sono impegnati molte squadre e molti mezzi, richiesto anche l'intervento dei Canadair. Il 29 agosto scorso c'è stato un primo incendio sempre in via Monte Carnevale, a Roma, area ovest della città, dove il fumo e la cenere per il vento hanno raggiunto il centro della Capitale. Anche in quel caso sono intervenuti i vigili del fuoco con elicotteri, le pattuglie della Polizia Locale e la Protezione Civile. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.