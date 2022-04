Roma, nasce “Essenza Verde”, la prima libreria d’Italia dedicata alla canapa

Condividi

Mercoledì 20 aprile alle ore 17:00. Questa la data fissata per l’Exclusive party targato Essenza Verde, la prima libreria d’Italia dedicata alla canapa, situata in Piazza dell’Orologio 14/15 a Roma. Un luogo chic, moderno e alternativo che accoglie la clientela che vuole fermarsi per colazione, un brunch o un aperitivo, in uno dei luoghi più magici della Capitale. Essenza verde, del gruppo Erba di Roma, si trova a due passi dal Lungotevere, Piazza Navona e Castel Sant’Angelo. È uno spazio che il gruppo romano ha studiato nei minimi dettagli. Dedicato non solo alla cultura, ma anche all’incontro. Un luogo dove poter lavorare o leggere un libro in tranquillità. “Essenza Verde nasce con l’obiettivo di portare a conoscenza del grande pubblico la canapa, una pianta da sempre condannata, ma che ha salvato il mondo dalla plastica per oltre duemila anni”, spiega Paolo Molinari, ideatore del progetto e Presidente di ConfCanapa. “Con l’avvento del nylon, è stata demonizzata e condannata. Ma la canapa ha molteplici utilizzi: si può usare nel settore alimentare, nella cosmetica, nel settore tessile, in edilizia, nelle automobili e nell’isolamento. Fino al CBD che ha un effetto sull’organismo rilassante e terapeutico”. All’interno del locale una nutrita libreria con testi sulla canapa a 360°. Ma anche volumi di architettura, opere d’arte e giardinaggio in omaggio al centralissimo rione dove si trova Essenza Verde.

In occasione dell’Exclusive party la clientela potrà avere il 10% di sconto su ogni acquisto. Ad allietare gli ospiti di Essenza Verde fino a dopo cena musica dal vivo di “Piano Bi Show” e un dj set con Cristina Blasi.