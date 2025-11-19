Roma, l’ingorgo al Colosseo lo risolve la suora: “Faccio il vigile, così vi mando a casa prima”

L’ultima della serie è arrivata oggi. Nel cuore della città Eterna, a due passi da Colosseo, nel quartiere Celio puntuale alle 13 arriva l’ingorgo. All’incrocio tra via dei Querceti e via di San Giovanni in Laterano un autobus di linea dell’Atac a causa della sosta selvaggia resta incastrato in curva: caos totale. Il conducente tenta ogni manovra ma senza fortuna, clacson che esplodono in una sinfonia tutta romana. Di vigili neppure l’ombra.

Roma è quella città dove tutto è possibile. Roma è in grado di far vivere, non inventare, situazioni che nemmeno il miglior sceneggiatore di Disney potrebbe anche solo immaginare.

