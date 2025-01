Roma-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Cresce l’attesa per il derby della Capitale. Oggi, domenica 5 gennaio, Roma e Lazio tornano a sfidarsi in una stracittadina serale sei anni dopo l’ultima volta. I biancocelesti arrivano con 15 punti di vantaggio (mai visto un distacco così ampio tra le due squadre nel girone d’andata), i giallorossi si presentano in un momento positivo dopo la falsa partenza e il doppio cambio in panchina. Pochi i dubbi di formazione da una parte e dall’altra. Ranieri è indeciso tra Pisilli ed El Shaarawy per l’ultima maglia da titolare, mentre Baroni è pronto a lanciare Isaksen dall’inizio. Ecco le probabili formazioni della sfida di stasera (calcio d’inizio alle 20:45):

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Baroni

Roma-Lazio sarà visibile in esclusiva su Dazn, dunque scaricando l'app su una smart tv compatibile. La partita sarà visibile anche in streaming sul sito di Dazn e scaricando l'app su dispositivi mobili. —[email protected] (Web Info)

