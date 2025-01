Roma-Lazio, ecco il piano sicurezza per il derby della Capitale

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Si gioca Roma-Lazio, massima attenzione per il primo derby della Capitale in orario notturno dopo 6 anni. Durante il tavolo tecnico che si è concluso in Questura è stato deciso di attivare già dalle prime ore della mattina di sabato i servizi preventivi in vista del match in programma domenica 5 gennaio allo stadio Olimpico. Per la giornata di domenica sono state individuate quattro zone diverse nell'area dell'impianto sportivo nelle quali ci saranno i contingenti della forza pubblica e personale dedicato ai servizi di osservazione delle rispettive tifoserie. Sarà massiccio l'impiego del dispositivo in una domenica che inizia alle 10 con l'apertura della Porta Santa della Basilica di San Paolo fuori le Mura e finisce con la partita alle 20.45. In una città ormai ampiamente presidiata per il Giubileo, all'occorrenza il dispositivo in funzione per la sicurezza dei pellegrini e dei turisti andrà a integrarsi a quello previsto per la stracittadina nelle aree caratterizzate da un maggior afflusso di turisti. —[email protected] (Web Info)

