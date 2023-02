Roma: incontro tra Wang Yi e Antonio Tajani La Cina punta sulla diplomazia

Condividi

Il 16 febbraio, Wang Yi, membro dell’Ufficio Politico del Comitato Centrale del PCC e direttore dell’Ufficio della Commissione per gli Affari esteri del Comitato centrale del PCC, ha incontrato a Roma il vice presidente del Consiglio e ministro italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.

“Durante l’incontro, Wang Yi ha affermato che la parte cinese presta grande attenzione alle relazioni Cina-Italia e che l’antica Via della Seta ha sempre collegato i popoli dei due paesi. La parte cinese è disposta ad approfondire la cooperazione strategica globale con la parte italiana per portare ad un livello più alto i rapporti bilaterali. La Cina ha controllato con successo l’epidemia, la sua economia è in forte ripresa e gli scambi interpersonali tra Cina ed estero stanno riprendendo in modo ordinato. La Cina e l’Italia possono riprendere completamente gli scambi e la cooperazione nei diversi settori, agendo quanto prima per recuperare il tempo perso a causa del Covid-19.

Wang Yi ha aggiunto che la firma del documento sino-italiano sulla costruzione congiunta della Belt &Road ha migliorato notevolmente il livello strategico delle relazioni bilaterali, ed entrambe le parti possono esplorare il potenziale di cooperazione nello sviluppo verde, nel settore digitale e nel mercato di terze parti, raccogliendo maggiori risultati positivi in questo asset positivo delle relazioni sino-italiane. La parte cinese è desiderosa di importare più prodotti italiani di alta qualità e sostiene le imprese italiane nel loro processo di aumento della propria quota sul mercato cinese, nella speranza che la parte italiana possa fornire alle imprese cinesi un ambiente commerciale equo, trasparente e non discriminatorio.

Dal canto suo, Tajani ha osservato che l’Italia e la Cina intrattengono da lungo tempo relazioni amichevoli a lungo termine. Di fronte alla nuova situazione post-Covid, la parte italiana si attende di poter riprendere quanto prima i meccanismi di cooperazione bilaterale. L’Europa e la Cina costituiscono, reciprocamente, mercati importanti e devono rafforzare la cooperazione, promuovere gli investimenti bidirezionali e allargare la dimensione del commercio. La parte italiana presta grande attenzione agli affari internazionali, tra cui la riforma del Consiglio di Sicurezza, ed è disposta a rafforzare il coordinamento e la sinergia con la parte cinese.”

Radio Cina internazionale

Le parole del ministro Tajani ‘Ho incontrato il Consigliere di Stato Wang Yi. L’Italia vuole rilanciare il dialogo bilaterale con la Cina, sia in campo economico-commerciale sia su temi globali, inclusi i diritti umani. Ho ribadito la necessità di creare le condizioni per una pace giusta in Ucraina.”

La Cina ha sempre puntato sulla diplomazia per quanto riguarda l’Ucraina. È la volontà di seguire la pace, il rifiuto di lasciarsi inghiottire dalla mediocrità, il coraggio di impegnarsi per una vera cooperazione internazionale.