Roma, il dopo De Rossi ha tre nomi: da Allegri a Pioli e Sarri

(Adnkronos) – E' arrivata la notizia a sorpresa dell'esonero di Daniele De Rossi dalla guida della Roma dopo appena quattro giornate dall'inizio del campionato. Fatali i soli tre punti conquistati dalla squadra allenata dall'ex centrocampista giallorosso senza nessuna vittoria, dopo le grandi spese avallate dai Friedkin sul mercato estivo. La Roma non ha ancora annunciato il sostituto, ma per quanto riguarda i possibili allenatori liberi e pronti a prendere le redini della squadra ci sono già diversi nomi in circolazione. Tra i candidati più probabili spuntano Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, Stefano Pioli, ex tecnico del Milan e Maurizio Sarri, ex allenatore della Lazio, tutti liberi, anche se contratti pesanti, ma non si escludono nomi a sorpresa, anche francesi, del nuovo ds Florent Ghisolfi, come ad esempio uno come Zinedine Zidane, anche se per andare su nomi altisonanti il tifo giallorosso sognerebbe un tedesco come Jurgen Klopp al posto di 'Capitan Futuro' o l'ex allenatore del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, anche se si preferirebbe qualcuno che conosce il calcio italiano. La decisione della proprietà giallorossa che due giorni fa era sbarcata da Houston a Roma per capire cosa stesse succedendo in questo inizio stagione è stata netta, senza prove di appello che si ipotizzava si potessero dare al tecnico romano, contro l'Udinese, anche in forza del contratto triennale da poco firmato, dopo aver preso il posto di Josè Mourinho. Ma dopo una serie di confronti serrati la proprietà ha deciso per la svolta netta, senza attendere e sperando che ci sia ancora tempo per risollevare la squadra. Ora bisogna trovare l'uomo giusto. —[email protected] (Web Info)

