Roma, i ‘coraggiosi’ Augias, Fagnani e Gruppo Sportivo Montespaccato premiati da Aacs

(Adnkronos) – 'Coraggio' è il tema scelto quest'anno per il premio che l'Associazione Abitanti Centro Storico Di Roma ogni anno assegna a personalità che si sono distinte per la loro attività a favore della collettività, contribuendo, di fatto, alla diffusione dei valori fondamentali per la società civile. All'edizione numero 26, nella cerimonia che si è svolta oggi nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura, sono stati premiati Corrado Augias, Francesca Fagnani e il Gruppo Sportivo Montespaccato. Il riconoscimento va al giornalista e conduttore televisivo Augias "per aver sempre affermato, con il suo impegno e il suo linguaggio ragionato, il Coraggio di diffondere conoscenza e informazione senza perdere mai il valore del buon senso, qualità ormai desueta e senza mai timore di procedere controcorrente". Alla giornalista e conduttrice tv Fagnani "per il suo voler e saper raccontare la geografia criminale di Roma, senza paura di sporcarne l'immagine. Il Coraggio di decidere di scriverne e parlarne ad alta voce, come lei ha fatto, è forse l'atto d'amore più efficace per la nostra città". Infine premio alle Atlete e agli Atleti del Gruppo Sportivo Montespaccato "per aver saputo incarnare dentro e fuori il campo il Coraggio di una intera comunità nella immediata risposta all'atto intimidatorio subito. Una reazione corale che partendo dalla società sportiva dilettantistica confiscata alla criminalità e gestita dall'azienda pubblica di servizi alla persona 'Asilo Savoia', si è ormai diffusa e consolidata nel Quartiere, costituendo in oltre 6 anni di costante e continua attività educativa, sociale, e sportiva un positivo esempio per giovani e meno giovani, che dimostra come la speranza del cambiamento non possa che partire dal protagonismo di cittadini e societa civile". "Il centro storico di Roma, patrimonio Unesco, è il cuore di Roma e quindi il cuore di tutti, in un processo di osmosi che, rispettando l'unicità di ciascun rione o quartiere, si ricompone nell'identità di una città da sempre laboratorio della storia", ha sottolineato Viviana Piccirilli Di Capua, coordinatore responsabile di Aacs. Il tema 'Coraggio' è perché si è sentito la necessità "di individuare voci e comportamenti coraggiosi, e spesso scomodi, che hanno ridato senso e dignità all'essere parte della collettività, accorciando anche le distanze tra mondi, territori e generazioni apparentemente lontani". In sala erano presenti, tra gli altri, anche gli assessori capitolini Monica Lucarelli (Attività Produttive) e Alessandro Onorato (Grandi Eventi e Turismo). Il Premio Aacs si svolge con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, MiC-Ministero della Cultura, Commissione Europea-Rappresentanza in Italia, Regione Lazio, Roma Capitale, Municipio Roma I Centro, Anci Lazio-Associazione Nazionale Comuni d’Italia, Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro e con il supporto di Camed Università E-Campus. Le targhe dei riconoscimenti sono realizzate dalla bottega orafa del Maestro Diego Percossi Papi. —[email protected] (Web Info)

