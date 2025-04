Roma, Hummels si ritira a fine stagione: l’annuncio

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Mats Hummels si ritira. Il difensore della Roma, arrivato in giallorosso da svincolato lo scorso settembre, ha annunciato con un video sui propri canali social il suo addio al calcio giocato. Reduce da una stagione in chiaroscuro, l'esperienza in Serie A sarà dunque l'ultima per Hummels, che dopo una carriera prestigiosa ha deciso di dire basta. "La fine. Grazie!", è stato il breve messaggio a corredo di un video in cui di fronte a lui scorrono le immagini più significative della sua carriera, trascorsa tra Borussia Dortmund, Bayern Monaco e ora Roma con, nel mezzo, la Nazionale tedesca. Hummels chiuderà la carriera in Serie A e affronterà le ultime otto partite della carriera con la maglia giallorossa. Dietro la decisione sembrano esserci motivi familiari, con il giocatore che vuole trascorrere più tempo con la famiglia. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.