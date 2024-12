Roma, fumo in metro: chiuse stazioni di Spagna e Flaminio, 16enne intossicato

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Chiuse oggi, 29 dicembre, le fermate della metropolitana in piazza di Spagna e piazzale Flaminio, nel centro di Roma, prese d'assalto da migliaia di turisti. In piazza di Spagna autobotti dei vigili del fuoco e volanti della polizia, impegnati nelle verifiche dopo la segnalazione di "fumo sospetto". Gli utenti della metro sono stati dirottati verso la vicina stazione Barberini. Squadre dei vigili del fuoco sono intervenute alla stazione metro di piazza di Spagna e anche a piazzale Flaminio. La chiusura delle due stazioni della metro A di Roma è stata la conseguenza, a quanto si apprende, di un incendio divampato in un capannone di pertinenza della metropolitana contenente attrezzature a servizio dei lavori per la metropolitana nei pressi della stazione in piazzale Flaminio, all'ingresso di Villa Borghese. Le fiamme hanno causato denso fumo che si è incanalato molto probabilmente all'interno degli aeratori che collegano anche la fermata metro di Spagna. Il fumo ha intasato le gallerie dove transitavano i passeggeri, facendo scattare l'allarme antincendio. Di conseguenza sono state evacuate tutte le persone all'interno delle stazioni. Sul posto le squadre dei i vigili del fuoco, insieme alle forze dell'ordine. Subito sono stati effettuati i controlli dovuti da parte degli operatori dei vigili del fuoco e quindi chiusi gli accessi. Il rogo ora è sotto controllo. Non è stato individuato nessun incendio all'interno della metropolitana, ma continua a persistere il fumo all'interno delle gallerie. Un ragazzo di 16 anni a causa del denso fumo che ha invaso le stazioni delle metro è rimasto intossicato ed è stato prelevato dall'ambulanza all'uscita metro di Villa Borghese e trasportato in codice rosso al Bambino Gesù. Al momento non risulta nessun altro ferito ma è stata tanta la paura da parte delle persone che si trovavano nella metro. —[email protected] (Web Info)

