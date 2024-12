Roma, Dybala via a gennaio? Il Galatasaray: “Ci piace, dobbiamo agire nascosti”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Paulo Dybala si è ripreso la Roma, ma il suo futuro rimane in bilico. Dopo un difficile avvio di stagione, come per tutta la squadra giallorossa, contro il Parma l'argentino ha realizzato una doppietta che lo ha rimesso al centro del progetto. Claudio Ranieri ha sempre dichiarato di avere la massima fiducia in lui, ma il contratto rimane in scadenza 2025 e la società non è sicura di volerlo confermare a fronte dell'oneroso ingaggio del giocatore e dei suoi continui problemi fisici. Ecco perché nelle scorse settimane si sono diffuse diverse voci di mercato che volevano Dybala lontano da Roma già nel mercato di gennaio. In particolare il calciatore sembra essere molto apprezzato in Turchia, e a confermarlo sono arrivate anche le parole, direttamente in conferenza stampa, dell'allenatore del Galatasaray Okan Buruk: "Non penso ci sia qualcuno che discute il valore del giocatore. Qualunque allenatore lo vorrebbe con sé, la dirigenza sta facendo tutte le valutazioni del caso. Dobbiamo fare le cose di nascosto". —[email protected] (Web Info)

