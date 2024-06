Roma, De Rossi firma il rinnovo di contratto fino al 2027

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Daniele De Rossi ha ufficialmente firmato il rinnovo di contratto con la Roma fino al 2027. "L'As Roma è lieta di ufficializzare il rinnovo del contratto di Daniele De Rossi come Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al 2027", spiega il club giallorosso in una nota. "Approdato in panchina il 16 gennaio 2024, Daniele ha guidato il gruppo giallorosso in 26 partite ufficiali, 18 di campionato e 8 di Europa League fino alla semifinale. Prima del ritorno dei quarti di Europa League, la Proprietà -il Friedkin Group- aveva annunciato in una nota la volontà di continuare con Ddr. “Non potremmo essere più felici di costruire un progetto a lungo termine con Daniele", le parole dei proprietari sul comunicato del 18 aprile scorso. Le intenzioni del Club si sono poi tramutate in un contratto triennale, "che l’allenatore – classe 1983 – ha sottoscritto con entusiasmo, continuando la simbiosi naturale con questa squadra, la sua squadra. La Roma", spiega ancora il club dei Friedkin. —[email protected] (Web Info)

