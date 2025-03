Roma-Como 2-1, successo in rimonta per i giallorossi

3 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – La Roma trova un successo in rimonta 2-1 sul Como all'Olimpico, quarta vittoria consecutiva per la squadra di Ranieri che prosegue la corsa verso le posizioni più nobili della classifica. Grazie a questi tre punti sale a 43 in ottava posizione, scavalcando momentaneamente il Milan, impegnato questa sera contro la Lazio, mentre la formazione di Fabregas resta ferma a 28 punti. Ranieri vince la gara grazie ai cambi, con i gol dei neoentrati Saelemaekers e Dovbyk che rispondono alla rete, sul finire di primo tempo, di Da Cunha, con il Como che però è rimasto in dieci uomini per l'espulsione di Kempf dal 63'. Ranieri per la sfida con il Como, sceglie dal 1' ancora Shomurodov in avanti con Dybala e Pellegrini, con Dovbyk che recupera e va in panchina. Paredes e Koné in mediana, con Soulé a destra e Agnelino a sinistra, mentre Celik arretra in difesa con Macini e Ndicka. Dall'altra parte Fabregas, squalificato, sceglie in attacco il tandem Nico Paz-Diao, con Caqueret, Perrone e Da Cunha a centrocampo campo. Valle a sinistra. In panchina anche Dele Alli. La Roma prova a sorprendere il Como in avvio, al 1' Pellegrini si incunea in area, ma perde l'equilibrio sull'uscita di Butez. Al 10' il primo squillo del Como con Kempf che di testa anticipa Svilar ma manda alto sopra la traversa. La Roma controlla, in modo quasi compassato, in una gara molto tattica. Al 13' Dybala cade in area dopo un contatto con Goldaniga, ma l'arbitro Pairetto fa proseguire. L'argentino ci prova al 31' ma il tiro è debole e centrale. Nel finale di tempo il Como affonda e sorprende la Roma: Perrone imbuca per Da Cunha che trova un varco centrale e in area batte Svilar per l'1-0 per i lombardi. A inizio ripresa Ranieri cambia e inserisce El Shaarawy e Dovbyk per Pellegrini e Shomurodov. La Roma cerca di alzare i ritmi e al 50' chiede il rosso per Smolcic, già ammonito, per un fallo su El Shaarawy lanciato verso la porta del Como, ma Pairetto fa proseguire e non concede neanche il fallo. Al 57' ci prova Koné ma il tiro viene respinto, e poi la conclusione di Pardes termina altissima. I giallorossi spingono e lasciano qualche spezio. Al 58' si infila Cutrone, appena entrato, ma la conclusione verso la porta è troppo debole e blocca Svilar. Ranieri interviene ancora e inserisce Saelemaekers per Soule e Cristante per Kone e al 61' la Roma pareggia: Celik si invola sulla destra e serve in area Saelemaekers che batte Butez con un tiro deviato da Goldaniga per l'1-1. Al 63' il Como resta in dieci uomini: questa volta Pairetto estrae il rosso per Kempf per somma di ammonizioni, secondo giallo per gioco scorretto su Dybala a centrocampo. Al 69' il Como va in rete con Diao ma viene annullato per una evidente posizione irregolare di Cutrone. Al 74' cambio forzato per la Roma per un problema muscolare per Celik, entra Rensch che è subito protagonista e al 76', sul lancio di Cristante, serve l'assit perfetto al volo per Dovbyk che da due passi segna il gol del 2-1. Il Como reagisce, anche se in inferiorità, e all'84' arriva la conclusione da fuori area di Ikoné ma il tiro viene murato dal corpo di Mancini. La Roma, si allunga e il Como ci prova e rischia di trovare il pari all'88': Vojvoda si sgancia in avanti, entra in area e calcia verso la porta ma colpisce il palo, poi sulla ribattuta Svilar si immola e chiude lo specchio a Cutrone e salva i suoi. In ripartenza la Roma prova il tris ma sbaglia prima con El Shaarawy e poi con Dovbyk e il Como prova fino alla fine a trovare il pari ma Svilar è attento e la Roma porta a casa un successo molto importante che la riporta in corsa per l'Europa. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.